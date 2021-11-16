***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
16.11.2021 18:21
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
31.020.000
Baz Fiyat (TL)
11,85
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/11/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
10-12/11/2021
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 31.020.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 141.465.993,92 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 11,85 TL/pay baz fiyat, "ISSEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978115
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2806
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2729
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05614,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 11,50
|Açılış
|: 614,18
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2700
|10,3384
|% 2,79
|
|Euro
|11,6531
|11,7090
|% 2,39
|
|Sterlin
|13,7869
|13,8561
|% 2,54
|
|Frank
|11,0477
|11,1142
|% 2,06
|
|Riyal
|2,7389
|2,7526
|% 2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,51
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,14
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,13
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|0,29
|