***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 16:52
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978759
BIST
17:441.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:4411,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1063
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:4412,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0450
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:44666,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 5,89
|Açılış
|: 666,38
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FRIGO
|2,86
|31.804.669
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.619.354
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.438.499
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|477.916.575
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.128.907
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,15
|460.482.546
|% -7,77
|
|DOCO
|948,10
|65.991.761
|% -6,65
|
|TAVHL
|27,92
|344.652.451
|% -5,99
|
|THYAO
|17,14
|2.552.877.574
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,24
|2.215.828.010
|% 5,10
|
|GARAN
|12,15
|1.890.296.279
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,56
|1.542.616.896
|% -1,11
|
|SISE
|11,19
|1.273.595.166
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,56
|1.542.616.896
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,24
|2.215.828.010
|% 5,10
|
|ODAS
|1,61
|371.324.329
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|311.205.736
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|193.225.197
|% -0,93
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1250
|11,1363
|% 0,91
|
|Euro
|12,5836
|12,6001
|% 0,28
|
|Sterlin
|14,9131
|14,9878
|% 0,37
|
|Frank
|11,9537
|12,0257
|% 0,60
|
|Riyal
|2,9541
|2,9689
|% 0,67
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,85
|
|Altın Gr.
|661
|661
|0,69
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,03
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|-1,21
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ
-
17:57
EGEPO, SELGD, ALGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ISSEN, BASGZ, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 53 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem