***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:56
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979137
BIST
13:121.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,40
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:1212,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 7,99%
|| 0,9108
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:1213,8829
En Yüksek
|Değişim
|: 8,27%
|| 1,0604
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:12710,30
En Yüksek
|Değişim
|: 7,24%
|| 47,96
|Açılış
|: 710,30
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.888.885
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|147.851.855
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.747.363
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.517.798
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|602.072.545
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|106.826.570
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,74
|2.127.891.667
|% 5,05
|
|SISE
|11,78
|2.009.760.302
|% 5,08
|
|GARAN
|11,84
|1.720.770.494
|% -0,84
|
|EREGL
|23,24
|1.370.512.907
|% 7,79
|
|THYAO
|18,09
|1.067.442.469
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,49
|884.671.849
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,74
|2.127.891.667
|% 5,05
|
|ODAS
|1,57
|377.454.011
|% -4,27
|
|SISE
|11,78
|2.009.760.302
|% 5,08
|
|GARAN
|11,84
|1.720.770.494
|% -0,84
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2947
|12,3196
|% 8,01
|
|Euro
|13,8530
|13,9402
|% 8,72
|
|Sterlin
|16,3408
|16,4227
|% 7,29
|
|Frank
|13,1018
|13,1808
|% 7,59
|
|Riyal
|3,2560
|3,2724
|% 7,41
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,65
|
|Altın Gr.
|708
|709
|46,20
|
|Cumhuriyet
|4.685
|4.754
|335,00
|
|Tam
|4.648
|4.778
|331,31
|
|Yarım
|2.246
|2.311
|160,26
|
|Çeyrek
|1.127
|1.156
|80,13
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|0,57
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|-0,86
|