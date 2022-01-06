***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:13
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989204
BIST
10:232.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.011
En Düşük
1.978
10:2313,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1196
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:2315,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1792
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:23801,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,01
|Açılış
|: 801,88
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:23
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|12.013.306
|% 9,93
|
|TETMT
|354,00
|2.205.507
|% 6,63
|
|VKING
|6,89
|4.118.047
|% 5,84
|
|AYGAZ
|25,66
|11.471.999
|% 5,60
|
|ELITE
|22,04
|14.378.103
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,12
|17.758.031
|% -8,95
|
|ISSEN
|13,04
|5.240.269
|% -4,82
|
|POLTK
|520,00
|37.159
|% -4,08
|
|IHAAS
|11,20
|977.790
|% -3,70
|
|THYAO
|24,60
|571.599.336
|% 2,93
|
|EREGL
|30,82
|331.879.688
|% -0,13
|
|PETKM
|9,11
|274.235.106
|% 3,05
|
|SISE
|14,47
|247.016.305
|% 0,42
|
|ASELS
|23,26
|197.704.767
|% 1,04
|
|PETKM
|9,11
|274.235.106
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,28
|66.733.609
|% -0,44
|
|THYAO
|24,60
|571.599.336
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,50
|80.770.521
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,08
|21.336.375
|% 0,93
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7806
|13,7877
|% 0,88
|
|Euro
|15,5746
|15,6441
|% 1,16
|
|Sterlin
|18,6063
|18,6996
|% 0,85
|
|Frank
|14,9612
|15,0513
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6659
|3,6843
|% 1,13
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-7,41
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|-0,50
|