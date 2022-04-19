***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:00
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021684
BIST
10:172.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,42
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.528
En Düşük
2.521
10:1714,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:1715,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0323
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8263
En Düşük
15,7630
10:17931,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 931,60
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:17
|BFREN
|1.258,80
|16.986.662
|% 6,87
|
|OYAYO
|7,40
|3.169.527
|% 5,87
|
|IHAAS
|19,62
|6.969.802
|% 5,31
|
|MEPET
|3,67
|11.573.199
|% 5,16
|
|OYYAT
|62,40
|29.986.009
|% 4,87
|
|ISGYO
|11,42
|9.762.717
|% -7,15
|
|ISSEN
|16,89
|299.900
|% -5,01
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|DOCO
|1.190,00
|2.799.778
|% -3,92
|
|JANTS
|87,00
|59.524.801
|% -3,39
|
|KRDMD
|16,47
|577.918.049
|% 2,04
|
|THYAO
|37,88
|421.753.892
|% 0,64
|
|GARAN
|14,45
|416.061.150
|% 0,21
|
|EREGL
|35,82
|401.759.401
|% 1,82
|
|ASELS
|28,46
|394.300.849
|% 1,07
|
|VAKBN
|4,42
|194.090.972
|% 1,84
|
|TSKB
|2,05
|87.291.637
|% 2,50
|
|YKBNK
|5,31
|205.377.481
|% 1,34
|
|KRDMD
|16,47
|577.918.049
|% 2,04
|
|HALKB
|6,00
|191.266.005
|% 1,87
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6522
|14,6544
|% 0,12
|
|Euro
|15,8168
|15,8263
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0050
|19,1003
|% 0,08
|
|Frank
|15,4552
|15,5483
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8961
|3,9156
|% 0,29
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,58
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,28
|