***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 10:14
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073025
BIST
10:083.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 16,96
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.899
En Düşük
3.886
10:0818,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:0818,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:08973,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 973,27
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:08
|PENTA
|644,10
|11.483.463
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|28.839.378
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|68.094.041
|% 9,95
|
|ZEDUR
|33,18
|3.028.273
|% 9,65
|
|MZHLD
|122,40
|14.177.549
|% 9,58
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|ISSEN
|44,30
|4.340.478
|% -5,98
|
|EGEPO
|12,41
|2.699.614
|% -3,65
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|ASELS
|33,08
|279.968.022
|% 0,98
|
|VAKBN
|8,58
|235.684.789
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,68
|193.405.944
|% -0,51
|
|THYAO
|97,50
|184.283.512
|% 0,10
|
|EKGYO
|4,50
|168.750.432
|% 1,12
|
|YGYO
|1,02
|52.798.216
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,50
|168.750.432
|% 1,12
|
|VAKBN
|8,58
|235.684.789
|% -0,23
|
|IHEVA
|1,44
|38.659.116
|% 0,00
|
|BSOKE
|3,39
|79.354.039
|% 0,30
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,6025
|% 0,04
|
|Euro
|18,1917
|18,2111
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7889
|20,8932
|% 0,13
|
|Frank
|18,4103
|18,5212
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,17
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-1,19
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.633
|6.720
|7,00
|
|Yarım
|3.232
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|1,04
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