***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2023 10:16
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137222
BIST
13:295.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 28,77
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2919,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2921,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1131
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:291.258,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:29
|AZTEK
|27,56
|108.633.851
|% 6,41
|
|IMASM
|406,90
|56.546.302
|% 6,24
|
|ELITE
|15,61
|36.817.480
|% 5,90
|
|OBASE
|17,36
|27.857.568
|% 5,15
|
|SOKE
|14,84
|166.441.413
|% 5,02
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|ONCSM
|103,30
|47.875.174
|% -4,35
|
|KZBGY
|21,08
|93.924.114
|% -2,95
|
|MERCN
|35,52
|9.376.069
|% -2,58
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|GESAN
|79,80
|769.465.971
|% 2,31
|
|ASTOR
|54,60
|675.698.102
|% 1,11
|
|AKFYE
|14,28
|289.717.192
|% -1,24
|
|ALFAS
|322,50
|200.696.623
|% -0,92
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|AKFYE
|14,28
|289.717.192
|% -1,24
|
|ASTOR
|54,60
|675.698.102
|% 1,11
|
|SOKE
|14,84
|166.441.413
|% 5,02
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3182
|19,3228
|% 0,09
|
|Euro
|21,3086
|21,3386
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,1127
|24,2336
|% 0,30
|
|Frank
|21,6049
|21,7351
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1366
|5,1624
|% 0,06
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|11,03
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,76
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.129
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,07
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,19
|