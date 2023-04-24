***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2023 17:58
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140521
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1926
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.240,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.241,07
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4025
|% 0,01
|
|Euro
|21,4195
|21,4338
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,1138
|24,2348
|% 0,21
|
|Frank
|21,7467
|21,8777
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1568
|5,1827
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|2,76
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.030
|9.189
|49,00
|
|Yarım
|4.410
|4.492
|27,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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