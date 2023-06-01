***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2023 10:34
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155224
BIST
13:384.987
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 100,33
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
13:3820,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3822,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1844
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
13:381.313,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.313,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:36
|BRSAN
|199,10
|462.595.946
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|72.859.446
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.141.198
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|112.603.961
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.021.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.263.597
|% -9,94
|
|KRGYO
|15,98
|14.264.960
|% -2,86
|
|TOASO
|208,50
|684.115.951
|% -2,80
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|148,10
|3.741.772.618
|% 2,99
|
|GARAN
|27,30
|2.032.238.694
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.655.252.925
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.348.141.053
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,27
|701.261.719
|% 2,25
|
|ALBRK
|2,61
|231.755.787
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8035
|20,8089
|% 0,10
|
|Euro
|22,4118
|22,5361
|% 1,24
|
|Sterlin
|25,8313
|25,9608
|% 0,14
|
|Frank
|22,8069
|22,9443
|% 0,26
|
|Riyal
|5,5298
|5,5576
|% 0,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.314
|1.314
|1,46
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.044
|9.279
|-1,99
|
|Yarım
|4.450
|4.544
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.275
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,36
|72,36
|-0,24
|