***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ISSEN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan halka arz başvurusu kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975495BIST