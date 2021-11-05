***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ISSEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Bağımsız Hukukçu raporu ve Fon Kullanım Yeri YK Kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975410BIST