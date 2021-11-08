***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.11.2021 11:57
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ISSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Bağımsız Hukukçu raporu yerine sehven Şirket esas sözleşmesi yayınlanmış olup, Bağımsız Hukukçu raporu ektedir. İşbu Hukukçu Raporu 5 Kasım 2021 itibariyle İşbir Sentetik ve Garanti Yatırım websitelerinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975582
BIST
12:331.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
12:339,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:3311,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:33565,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,46
|Açılış
|: 565,51
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:33
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.211.643
|% 9,98
|
|PENTA
|236,60
|15.612.971
|% 8,43
|
|VERTU
|25,32
|55.138.897
|% 8,39
|
|BRYAT
|372,70
|70.214.203
|% 7,13
|
|BASGZ
|22,72
|10.863.682
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|133.086.052
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|88.292.154
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,93
|87.868.464
|% -4,84
|
|FENER
|30,42
|48.434.803
|% -4,46
|
|THYAO
|17,66
|1.302.557.356
|% 0,06
|
|GARAN
|10,72
|1.061.689.563
|% 1,04
|
|PETKM
|6,90
|728.001.309
|% 3,29
|
|ASELS
|16,98
|538.425.618
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,25
|477.751.763
|% 2,69
|
|TSKB
|1,57
|184.508.019
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|728.001.309
|% 3,29
|
|GARAN
|10,72
|1.061.689.563
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,03
|238.648.164
|% 0,66
|
|THYAO
|17,66
|1.302.557.356
|% 0,06
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6963
|9,6998
|% 0,21
|
|Euro
|11,2166
|11,2244
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0301
|13,0955
|% 0,03
|
|Frank
|10,5560
|10,6196
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5756
|2,5885
|% 0,11
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,10
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.724
|3.818
|0,51
|
|Yarım
|1.800
|1.847
|0,25
|
|Çeyrek
|903
|923
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|1,00
|