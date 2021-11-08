***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ISSEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Bağımsız Hukukçu raporu yerine sehven Şirket esas sözleşmesi yayınlanmış olup, Bağımsız Hukukçu raporu ektedir. İşbu Hukukçu Raporu 5 Kasım 2021 itibariyle İşbir Sentetik ve Garanti Yatırım websitelerinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975582BIST