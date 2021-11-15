***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:12
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977700
BIST
13:581.708
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 69,17
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:5810,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:5811,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 11,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:58598,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,13
|Açılış
|: 598,85
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.139.769.194
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|154.965.238
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|851.765.273
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|27.653.804
|% -9,97
|
|ADESE
|1,11
|469.260.779
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,89
|104.014.736
|% -7,68
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|PENTA
|183,40
|14.792.238
|% -6,09
|
|THYAO
|18,15
|1.645.156.797
|% 1,85
|
|PETKM
|7,88
|1.302.344.223
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.139.769.194
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,76
|953.643.608
|% 3,33
|
|SISE
|9,92
|932.416.737
|% 3,77
|
|ADESE
|1,11
|469.260.779
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,24
|487.433.998
|% 7,83
|
|TSKB
|1,69
|572.259.982
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|917.509.394
|% 9,71
|
|PETKM
|7,88
|1.302.344.223
|% 3,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9953
|9,9972
|% -0,02
|
|Euro
|11,4503
|11,4550
|% 0,02
|
|Sterlin
|13,3813
|13,4484
|% 0,00
|
|Frank
|10,8303
|10,8955
|% 0,11
|
|Riyal
|2,6585
|2,6718
|% 0,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-2,79
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.940
|4.039
|-2,72
|
|Yarım
|1.904
|1.954
|-1,31
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,01
|