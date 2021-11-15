***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:13
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin paylarının halka arzında %5'ten fazla alım yapanlara ilişkin beyan ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977703
BIST
13:541.706
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 67,83
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:5410,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:5411,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 11,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:54598,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,03
|Açılış
|: 599,01
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.139.355.719
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|154.962.598
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|851.483.492
|% 9,91
|
|OYLUM
|8,76
|27.640.664
|% -9,97
|
|ADESE
|1,11
|468.980.310
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,91
|103.485.641
|% -7,37
|
|PENTA
|183,80
|14.768.925
|% -5,89
|
|NUGYO
|11,02
|6.925.513
|% -5,00
|
|THYAO
|18,13
|1.642.742.055
|% 1,74
|
|PETKM
|7,89
|1.300.002.083
|% 3,14
|
|AKBNK
|6,97
|1.139.355.719
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,75
|953.246.277
|% 3,20
|
|SISE
|9,91
|931.112.367
|% 3,66
|
|ADESE
|1,11
|468.980.310
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,23
|487.100.478
|% 6,96
|
|TSKB
|1,70
|572.007.722
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|917.507.438
|% 9,71
|
|PETKM
|7,89
|1.300.002.083
|% 3,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9962
|10,0012
|% 0,02
|
|Euro
|11,4515
|11,4567
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,3783
|13,4454
|% -0,02
|
|Frank
|10,8283
|10,8935
|% 0,09
|
|Riyal
|2,6581
|2,6714
|% -0,01
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-2,83
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.941
|4.040
|-2,06
|
|Yarım
|1.905
|1.954
|-0,99
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-0,96
|