***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2024 18:15
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi için 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmesinin Genel kurul'un onayına sunulması hususunda karar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265940
BIST