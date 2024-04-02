***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi için 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmesinin Genel kurul'un onayına sunulması hususunda karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265940BIST