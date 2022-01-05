***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Balıkesir Ticaret Sicilinde 30.12.2021 tarihinde tescil edilerek, 04.01.2022 tarih ve 10487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1539. Sayfasında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989027BIST