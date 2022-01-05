***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.01.2022 17:05
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.12.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.
Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Balıkesir Ticaret Sicilinde 30.12.2021 tarihinde tescil edilerek, 04.01.2022 tarih ve 10487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1539. Sayfasında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989027
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2126
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,3007
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4557
En Düşük
15,0100
18:05796,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 13,69
|Açılış
|: 796,20
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5817
|13,6201
|% 1,59
|
|Euro
|15,4060
|15,4525
|% 1,98
|
|Sterlin
|18,3623
|18,4544
|% 1,56
|
|Frank
|14,7786
|14,8677
|% 1,43
|
|Riyal
|3,6036
|3,6217
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,49
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,72
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,15
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198