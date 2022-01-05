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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

05.01.2022 17:05
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   27.12.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir. 
Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Balıkesir Ticaret Sicilinde 30.12.2021 tarihinde tescil edilerek, 04.01.2022 tarih ve 10487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1539. Sayfasında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989027


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