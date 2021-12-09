***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.415.411 -18.042.544Dönem Karı (Zararı)82.684.196 42.480.925Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)82.684.196 42.480.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.508.755 25.378.040Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 10.363.306 2.327.531Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.195.889 -1.100.763Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 729.991 588.631Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.465.898 -1.689.394Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.202.143 2.779.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.696.063 964.810Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 506.080 1.814.923Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.204.842 9.727.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.884.433 -3.916.344Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 18.089.275 13.644.098Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.201.576 597.255Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.948.640 -320.172Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-252.936 917.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 29.744.151 11.046.530Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.343.179 -76.266.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.787.712 -45.190.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.360.547 3.064.430Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.926.125 -30.036.544Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.876.207 -2.487.256Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.387.702 4.936.697Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-756.724 -328.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.255.340 -6.224.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.065.666 -8.118.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)189.674 1.893.928Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.150.228 -8.407.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -254.012 -917.722Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -2.180.701 -2.137.172Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -28.830.470 -6.580.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.649.564 -3.436.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri619.068 6.144.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.268.632 -9.581.513Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.818.766 142.456.771Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri459.134.017 545.789.530Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-357.508.987 -382.706.982Ödenen Temettüler-5.038.640 0Ödenen Faiz-1.532.066 -20.016.588Alınan Faiz4.884.433 3.916.344Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.119.991 -4.525.533YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.753.791 120.977.642Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.993.094 -2.657.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.760.697 118.320.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 132.224.559 39.833.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 143.985.256 158.153.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 -9.279.866 42.468.210 -3.533.484 -14.712.978 47.930.138 171.331 6.300.434 -47.945.530 36.004.904 218.991.724 0 218.991.724Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.184.409 29.658.139 -30.842.548 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -92.273 -2.802.886 0 -25.675 0 0 42.480.925 39.560.091 0 39.560.091Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 105.476 0 0 0 0 0 0 0 105.476 0 105.476Dönem Sonu Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 -9.279.866 42.573.686 -3.625.757 -17.515.864 47.930.138 145.656 7.484.843 -18.287.391 47.643.281 258.657.291 0 258.657.291Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 0 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 0 0 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.960.252 75.884.443 -79.844.695 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -547.309 3.565.410 0 0 0 0 82.736.893 85.754.994 -52.697 85.702.297Kar Payları0 0 0 0 1.449.815 0 0 0 0 0 -6.488.455 0 -5.038.640 0 -5.038.640Dönem Sonu Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 0 37.158.331 -4.268.942 -14.694.305 0 0 11.445.096 24.839.985 82.736.893 298.805.623 -173.541 298.632.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 144.607.706 135.977.617Finansal Yatırımlar78.065.222 70.814.632Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 78.065.222 70.814.632Ticari Alacaklar290.986.461 188.870.731İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 2.333.815 9.659.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 288.652.646 179.211.698Diğer Alacaklar6.553.563 14.808.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.553.563 14.808.510Türev Araçlar7 445.327 0Stoklar8 241.268.295 163.808.068Peşin Ödenmiş Giderler9 20.693.807 2.817.600Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 7.425Diğer Dönen Varlıklar13 29.723.266 27.337.087ARA TOPLAM812.343.647 604.441.670TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR812.343.647 604.441.670DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 189.561.229 186.266.086Kullanım Hakkı Varlıkları12 48.115.700 20.057.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.359.736 20.868.063Şerefiye7.588.495 7.588.495Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 13.771.241 13.279.568Diğer Duran Varlıklar13 839.644 945.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR259.876.309 228.137.148TOPLAM VARLIKLAR1.072.219.956 832.578.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 374.802.942 291.172.552İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar374.802.942 291.172.552Banka Kredileri4 364.921.473 285.781.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.881.469 5.390.942Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 122.092.871 85.602.320Ticari Borçlar110.389.149 72.206.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 507.233 507.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 109.881.916 71.699.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.850.497 6.303.871Diğer Borçlar1.042.631 343.003İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 198.828 195.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 843.803 147.158Türev Araçlar7 0 2.503.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.553.308 1.101.472Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 8.193.459 10.467.173Kısa Vadeli Karşılıklar2.981.672 4.656.293Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.981.672 4.656.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.144.273 954.601ARA TOPLAM630.050.802 475.311.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.050.802 475.311.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 129.248.117 131.685.850İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar129.248.117 131.685.850Banka Kredileri4 103.400.598 119.018.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 25.847.519 12.667.389Uzun Vadeli Karşılıklar9.749.486 6.124.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.749.486 6.124.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 4.539.469 1.488.902TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.537.072 139.299.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER773.587.874 614.610.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.805.623 218.089.269Ödenmiş Sermaye17 125.965.994 125.965.994Sermaye Düzeltme Farkları17 3.613.416 3.613.416Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 32.009.155 32.009.155Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 -9.279.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.889.389 31.986.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.889.389 31.986.883Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.158.331 35.708.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.268.942 -3.721.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.694.305 -18.259.715Yabancı Para Çevrim Farkları-14.694.305 -18.259.715Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 11.445.096 7.484.844Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.839.985 -35.276.137Net Dönem Karı veya Zararı82.736.893 79.844.695Kontrol Gücü Olmayan Paylar-173.541 -120.844TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.632.082 217.968.425TOPLAM KAYNAKLAR1.072.219.956 832.578.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 745.558.983 492.690.496 275.150.806 225.197.979Satışların Maliyeti18 -557.877.140 -372.984.362 -212.513.340 -171.431.707TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.681.843 119.706.134 62.637.466 53.766.272BRÜT KAR (ZARAR)187.681.843 119.706.134 62.637.466 53.766.272Genel Yönetim Giderleri19 -39.495.815 -17.143.785 -13.345.856 -6.061.795Pazarlama Giderleri19 -13.037.135 -5.349.445 -5.037.983 -1.897.333Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -3.149.531 -802.729 -566.468 -233.402Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 87.260.523 49.360.065 20.837.796 972.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -52.600.072 -29.052.599 -23.163.759 -14.187.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.659.813 116.717.641 41.361.196 32.357.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.054.657 155.639 2.643.515 155.639Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -1.451.950 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)169.714.470 115.421.330 44.004.711 32.513.429Finansman Gelirleri21 61.615.752 17.926.754 27.206.436 9.316.029Finansman Giderleri21 -118.901.875 -79.820.629 -33.403.915 -18.968.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.428.347 53.527.455 37.807.232 22.860.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.744.151 -11.046.530 -9.204.806 -9.947.165Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -26.556.756 -9.963.025 -8.312.528 -9.963.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -3.187.395 -1.083.505 -892.278 15.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.684.196 42.480.925 28.602.426 12.913.464DÖNEM KARI (ZARARI)82.684.196 42.480.925 28.602.426 12.913.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.697 0 -78.870 0Ana Ortaklık Payları82.736.893 42.480.925 28.681.296 12.913.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-547.309 -92.273 -303.518 -30.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -684.137 -115.341 -379.397 -38.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136.828 23.068 75.879 7.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi136.828 23.068 75.879 7.689Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.565.410 -2.828.561 7.208.392 2.696.698Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.565.410 -2.802.886 7.208.392 2.696.698Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -25.675 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.018.101 -2.920.834 6.904.874 2.665.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.702.297 39.560.091 35.507.300 15.579.404Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.697 0 -78.870 0Ana Ortaklık Payları85.754.994 39.560.091 35.586.170 15.579.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982479BIST