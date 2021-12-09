***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.12.2021 18:11
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.415.411 -18.042.544
Dönem Karı (Zararı)
82.684.196 42.480.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.684.196 42.480.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.508.755 25.378.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 10.363.306 2.327.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.195.889 -1.100.763
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 729.991 588.631
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.465.898 -1.689.394
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.202.143 2.779.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.696.063 964.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 506.080 1.814.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.204.842 9.727.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.884.433 -3.916.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 18.089.275 13.644.098
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.201.576 597.255
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.948.640 -320.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-252.936 917.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 29.744.151 11.046.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.343.179 -76.266.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.787.712 -45.190.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.360.547 3.064.430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.926.125 -30.036.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.876.207 -2.487.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.387.702 4.936.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.724 -328.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.255.340 -6.224.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.065.666 -8.118.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
189.674 1.893.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.150.228 -8.407.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -254.012 -917.722
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.180.701 -2.137.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -28.830.470 -6.580.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.649.564 -3.436.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
619.068 6.144.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.268.632 -9.581.513
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.818.766 142.456.771
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.134.017 545.789.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-357.508.987 -382.706.982
Ödenen Temettüler
-5.038.640 0
Ödenen Faiz
-1.532.066 -20.016.588
Alınan Faiz
4.884.433 3.916.344
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.119.991 -4.525.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.753.791 120.977.642
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.993.094 -2.657.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.760.697 118.320.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 132.224.559 39.833.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.985.256 158.153.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 -9.279.866 42.468.210 -3.533.484 -14.712.978 47.930.138 171.331 6.300.434 -47.945.530 36.004.904 218.991.724 0 218.991.724
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.184.409 29.658.139 -30.842.548 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -92.273 -2.802.886 0 -25.675 0 0 42.480.925 39.560.091 0 39.560.091
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 105.476 0 0 0 0 0 0 0 105.476 0 105.476
Dönem Sonu Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 -9.279.866 42.573.686 -3.625.757 -17.515.864 47.930.138 145.656 7.484.843 -18.287.391 47.643.281 258.657.291 0 258.657.291
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 0 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 0 0 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.960.252 75.884.443 -79.844.695 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -547.309 3.565.410 0 0 0 0 82.736.893 85.754.994 -52.697 85.702.297
Kar Payları
0 0 0 0 1.449.815 0 0 0 0 0 -6.488.455 0 -5.038.640 0 -5.038.640
Dönem Sonu Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 0 37.158.331 -4.268.942 -14.694.305 0 0 11.445.096 24.839.985 82.736.893 298.805.623 -173.541 298.632.082
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 144.607.706 135.977.617
Finansal Yatırımlar
78.065.222 70.814.632
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 78.065.222 70.814.632
Ticari Alacaklar
290.986.461 188.870.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 2.333.815 9.659.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 288.652.646 179.211.698
Diğer Alacaklar
6.553.563 14.808.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.553.563 14.808.510
Türev Araçlar
7 445.327 0
Stoklar
8 241.268.295 163.808.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.693.807 2.817.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 7.425
Diğer Dönen Varlıklar
13 29.723.266 27.337.087
ARA TOPLAM
812.343.647 604.441.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
812.343.647 604.441.670
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 189.561.229 186.266.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 48.115.700 20.057.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.359.736 20.868.063
Şerefiye
7.588.495 7.588.495
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.771.241 13.279.568
Diğer Duran Varlıklar
13 839.644 945.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.876.309 228.137.148
TOPLAM VARLIKLAR
1.072.219.956 832.578.818
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 374.802.942 291.172.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.802.942 291.172.552
Banka Kredileri
4 364.921.473 285.781.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.881.469 5.390.942
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 122.092.871 85.602.320
Ticari Borçlar
110.389.149 72.206.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 507.233 507.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.881.916 71.699.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.850.497 6.303.871
Diğer Borçlar
1.042.631 343.003
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 198.828 195.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 843.803 147.158
Türev Araçlar
7 0 2.503.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.553.308 1.101.472
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 8.193.459 10.467.173
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.981.672 4.656.293
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.981.672 4.656.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.144.273 954.601
ARA TOPLAM
630.050.802 475.311.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.050.802 475.311.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 129.248.117 131.685.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
129.248.117 131.685.850
Banka Kredileri
4 103.400.598 119.018.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.847.519 12.667.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.749.486 6.124.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.749.486 6.124.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.539.469 1.488.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.537.072 139.299.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
773.587.874 614.610.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.805.623 218.089.269
Ödenmiş Sermaye
17 125.965.994 125.965.994
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.613.416 3.613.416
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 32.009.155 32.009.155
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -9.279.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.889.389 31.986.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.889.389 31.986.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.158.331 35.708.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.268.942 -3.721.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.694.305 -18.259.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.694.305 -18.259.715
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 11.445.096 7.484.844
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.839.985 -35.276.137
Net Dönem Karı veya Zararı
82.736.893 79.844.695
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-173.541 -120.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.632.082 217.968.425
TOPLAM KAYNAKLAR
1.072.219.956 832.578.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 745.558.983 492.690.496 275.150.806 225.197.979
Satışların Maliyeti
18 -557.877.140 -372.984.362 -212.513.340 -171.431.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.681.843 119.706.134 62.637.466 53.766.272
BRÜT KAR (ZARAR)
187.681.843 119.706.134 62.637.466 53.766.272
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.495.815 -17.143.785 -13.345.856 -6.061.795
Pazarlama Giderleri
19 -13.037.135 -5.349.445 -5.037.983 -1.897.333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.149.531 -802.729 -566.468 -233.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 87.260.523 49.360.065 20.837.796 972.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -52.600.072 -29.052.599 -23.163.759 -14.187.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.659.813 116.717.641 41.361.196 32.357.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.054.657 155.639 2.643.515 155.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -1.451.950 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
169.714.470 115.421.330 44.004.711 32.513.429
Finansman Gelirleri
21 61.615.752 17.926.754 27.206.436 9.316.029
Finansman Giderleri
21 -118.901.875 -79.820.629 -33.403.915 -18.968.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.428.347 53.527.455 37.807.232 22.860.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.744.151 -11.046.530 -9.204.806 -9.947.165
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -26.556.756 -9.963.025 -8.312.528 -9.963.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.187.395 -1.083.505 -892.278 15.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.684.196 42.480.925 28.602.426 12.913.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.684.196 42.480.925 28.602.426 12.913.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.697 0 -78.870 0
Ana Ortaklık Payları
82.736.893 42.480.925 28.681.296 12.913.464
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-547.309 -92.273 -303.518 -30.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -684.137 -115.341 -379.397 -38.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.828 23.068 75.879 7.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
136.828 23.068 75.879 7.689
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.565.410 -2.828.561 7.208.392 2.696.698
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.565.410 -2.802.886 7.208.392 2.696.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -25.675 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.018.101 -2.920.834 6.904.874 2.665.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.702.297 39.560.091 35.507.300 15.579.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.697 0 -78.870 0
Ana Ortaklık Payları
85.754.994 39.560.091 35.586.170 15.579.404
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982479
BIST