***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425Transferler0 0 0 1.449.815 0 0 3.960.252 74.434.628 -79.844.695 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -243.792 -3.642.982 0 0 54.055.597 50.168.823 26.173 50.194.996Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 54.055.597 54.055.597 26.173 54.081.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -243.792 -3.642.982 0 0 0 -3.886.774 0 -3.886.774Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -5.038.640 0 -5.038.640 0 -5.038.640Dönem Sonu Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 37.158.331 -3.965.425 -21.902.697 11.445.096 24.839.985 54.055.597 263.219.452 -94.671 263.124.781Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.192.733 -16.730.657 11.445.096 26.289.800 133.679.404 682.206.459 -167.375 682.039.084Transferler0 0 0 0 0 0 0 133.679.404 -133.679.404 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -988.806 -5.548.828 0 0 191.460.297 184.922.663 -49.536 184.873.127Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 191.460.297 191.460.297 -49.536 191.410.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -988.806 -5.548.828 0 0 0 -6.537.634 0 -6.537.634Kar Payları0 0 0 0 0 0 5.993.633 -20.140.226 0 -14.146.593 0 -14.146.593Dönem Sonu Bakiyeler141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -6.181.539 -22.279.485 17.438.729 139.828.978 191.460.297 852.982.529 -216.911 852.765.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.534.282 -54.253.359Dönem Karı (Zararı)191.410.761 54.081.770Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)191.410.761 54.081.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler143.236.491 37.343.917Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 5.144.452 9.215.456Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.573.681 1.997.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 729.991 729.991Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.843.690 1.267.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.672.916 178.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.372 1.479.093Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -3.670.544 -1.300.890Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.959.784 6.996.542Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -10.141.861 -3.107.077Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 13.101.645 10.103.619Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler91.244.513 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.463.088 -1.583.373Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.463.088 -1.583.373Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 46.450.065 20.539.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-337.112.442 -130.749.730Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.032.881 -82.811.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.072.061 3.034.736Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-192.353.772 -53.339.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.341.718 -6.588.431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.094.618 9.983.863Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.328.861 -1.900.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.735.489 870.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.786.513 559.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.948.976 310.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.465.190 -39.324.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.284.164 -166.148Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 0 -607.300Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -29.784.928 -14.155.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.808.308 -27.293.857Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 86.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.808.308 -27.380.630FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.423.915 73.090.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri566.562.593 323.183.335Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-430.996.853 -234.490.238Ödenen Temettüler-14.146.603 -5.038.640Ödenen Faiz-12.456.565 -1.532.066Alınan Faiz10.141.861 3.107.077Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.319.482 -12.139.354YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73.081.325 -8.457.102Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-13.505.685 -9.948.655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.575.640 -18.405.757DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.2 274.480.692 132.224.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.2 334.056.332 113.818.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 334.056.332 274.480.692Finansal Yatırımlar270.274 10.589.756Ticari Alacaklar481.314.072 375.616.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 8.130.528 4.487.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 473.183.544 371.128.723Diğer Alacaklar17.864.446 8.561.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.864.446 8.561.864Türev Araçlar7 2.529.371 1.066.283Stoklar8 521.578.708 331.068.617Peşin Ödenmiş Giderler9 32.934.620 22.592.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 281.959 37.880Diğer Dönen Varlıklar13 64.630.795 40.851.340ARA TOPLAM1.455.460.577 1.064.865.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.455.460.577 1.064.865.634DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 397.166.238 382.050.459Kullanım Hakkı Varlıkları12 40.427.594 33.397.443Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.489.045 26.014.262Şerefiye2.6 7.588.495 7.588.495Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 21.900.550 18.425.767Diğer Duran Varlıklar13 1.967.956 1.198.477TOPLAM DURAN VARLIKLAR469.050.833 442.660.641TOPLAM VARLIKLAR1.924.511.410 1.507.526.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 302.539.996 278.850.195İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar302.539.996 278.850.195Banka Kredileri289.564.286 266.255.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.975.710 12.594.834Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 296.822.155 175.129.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları296.822.155 175.129.845Banka Kredileri296.822.155 175.129.845Ticari Borçlar134.528.565 121.445.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 515.404 507.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 134.013.161 120.938.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 12.828.612 13.648.648Diğer Borçlar5.787.628 3.552.294İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 242.322 155.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.545.306 3.396.409Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 2.331.856 5.338.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 19.092.764 7.366.255Kısa Vadeli Karşılıklar891.978 4.562.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 891.978 4.562.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.358.699 5.307.675ARA TOPLAM777.182.253 615.201.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER777.182.253 615.201.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 261.176.124 182.588.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar261.176.124 182.588.491Banka Kredileri229.633.816 152.553.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 31.542.308 30.035.471Uzun Vadeli Karşılıklar10.282.206 9.479.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 10.282.206 9.479.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 23.105.209 18.217.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.563.539 210.285.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.071.745.792 825.487.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar852.982.529 682.206.459Ödenmiş Sermaye17 141.465.994 141.465.994Sermaye Düzeltme Farkları17 3.613.416 3.613.416Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 196.159.833 196.159.833Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)163.015.282 169.552.916Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185.294.767 186.283.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)191.476.306 191.476.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.181.539 -5.192.733Yabancı Para Çevrim Farkları-22.279.485 -16.730.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.438.729 11.445.096Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları139.828.978 26.289.800Net Dönem Karı veya Zararı191.460.297 133.679.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar-216.911 -167.375TOPLAM ÖZKAYNAKLAR852.765.618 682.039.084TOPLAM KAYNAKLAR1.924.511.410 1.507.526.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 953.044.543 470.408.177 487.350.288 281.917.422Satışların Maliyeti18 -679.596.092 -345.363.800 -355.624.069 -197.622.549TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)273.448.451 125.044.377 131.726.219 84.294.873BRÜT KAR (ZARAR)273.448.451 125.044.377 131.726.219 84.294.873Genel Yönetim Giderleri19 -29.005.942 -26.149.959 -17.993.673 -14.934.973Pazarlama Giderleri19 -10.842.569 -7.999.152 -6.892.025 -4.618.867Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -47.169 -2.583.063 -15.723 -1.521.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 102.042.552 66.422.727 20.539.981 34.361.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -75.731.413 -29.436.313 -41.268.137 -10.622.628ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)259.863.910 125.298.617 86.096.642 86.957.996Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 411.142 0 226.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)259.863.910 125.709.759 86.096.642 87.184.980Finansman Gelirleri21 135.584.339 34.409.316 102.425.511 5.161.211Finansman Giderleri21 -157.587.423 -85.497.960 -71.299.260 -29.838.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)237.860.826 74.621.115 117.222.893 62.507.787Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.450.065 -20.539.345 -25.163.897 -16.603.988Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -41.267.358 -18.244.228 -19.092.978 -14.768.377Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -5.182.707 -2.295.117 -6.070.919 -1.835.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)191.410.761 I)ağılımıKontrol Gücü Olm 191.460.297 54.055.597 92.055.655 45.823.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-988.806 -243.792 -984.418 -196.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.284.164 -304.740 -1.278.679 -245.272Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler295.358 60.948 294.261 49.054Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi295.358 60.948 294.261 49.054Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415Yabancı Para Çevrim Farkları-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.537.634 -3.886.774 -2.929.525 -1.372.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.873.127 50.194.996 89.129.471 44.531.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.536 26.173 3.341 80.774Ana Ortaklık Payları184.922.663 50.168.823 89.126.130 44.450.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055191BIST