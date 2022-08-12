***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:48
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425
Transferler
0 0 0 1.449.815 0 0 3.960.252 74.434.628 -79.844.695 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -243.792 -3.642.982 0 0 54.055.597 50.168.823 26.173 50.194.996
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 54.055.597 54.055.597 26.173 54.081.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -243.792 -3.642.982 0 0 0 -3.886.774 0 -3.886.774
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -5.038.640 0 -5.038.640 0 -5.038.640
Dönem Sonu Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 37.158.331 -3.965.425 -21.902.697 11.445.096 24.839.985 54.055.597 263.219.452 -94.671 263.124.781
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.192.733 -16.730.657 11.445.096 26.289.800 133.679.404 682.206.459 -167.375 682.039.084
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 133.679.404 -133.679.404 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -988.806 -5.548.828 0 0 191.460.297 184.922.663 -49.536 184.873.127
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 191.460.297 191.460.297 -49.536 191.410.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -988.806 -5.548.828 0 0 0 -6.537.634 0 -6.537.634
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 5.993.633 -20.140.226 0 -14.146.593 0 -14.146.593
Dönem Sonu Bakiyeler
141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -6.181.539 -22.279.485 17.438.729 139.828.978 191.460.297 852.982.529 -216.911 852.765.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.534.282 -54.253.359
Dönem Karı (Zararı)
191.410.761 54.081.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
191.410.761 54.081.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.236.491 37.343.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 5.144.452 9.215.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.573.681 1.997.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 729.991 729.991
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.843.690 1.267.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.672.916 178.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.372 1.479.093
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.670.544 -1.300.890
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.959.784 6.996.542
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -10.141.861 -3.107.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 13.101.645 10.103.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.244.513 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.463.088 -1.583.373
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.463.088 -1.583.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 46.450.065 20.539.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-337.112.442 -130.749.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.032.881 -82.811.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.072.061 3.034.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192.353.772 -53.339.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.341.718 -6.588.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.094.618 9.983.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.328.861 -1.900.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.735.489 870.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.786.513 559.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.948.976 310.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.465.190 -39.324.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.284.164 -166.148
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 0 -607.300
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -29.784.928 -14.155.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.808.308 -27.293.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.808.308 -27.380.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.423.915 73.090.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
566.562.593 323.183.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-430.996.853 -234.490.238
Ödenen Temettüler
-14.146.603 -5.038.640
Ödenen Faiz
-12.456.565 -1.532.066
Alınan Faiz
10.141.861 3.107.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.319.482 -12.139.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.081.325 -8.457.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.505.685 -9.948.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.575.640 -18.405.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.2 274.480.692 132.224.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.2 334.056.332 113.818.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 334.056.332 274.480.692
Finansal Yatırımlar
270.274 10.589.756
Ticari Alacaklar
481.314.072 375.616.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 8.130.528 4.487.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 473.183.544 371.128.723
Diğer Alacaklar
17.864.446 8.561.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.864.446 8.561.864
Türev Araçlar
7 2.529.371 1.066.283
Stoklar
8 521.578.708 331.068.617
Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.934.620 22.592.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 281.959 37.880
Diğer Dönen Varlıklar
13 64.630.795 40.851.340
ARA TOPLAM
1.455.460.577 1.064.865.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.455.460.577 1.064.865.634
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 397.166.238 382.050.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 40.427.594 33.397.443
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.489.045 26.014.262
Şerefiye
2.6 7.588.495 7.588.495
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 21.900.550 18.425.767
Diğer Duran Varlıklar
13 1.967.956 1.198.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
469.050.833 442.660.641
TOPLAM VARLIKLAR
1.924.511.410 1.507.526.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 302.539.996 278.850.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.539.996 278.850.195
Banka Kredileri
289.564.286 266.255.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.975.710 12.594.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 296.822.155 175.129.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
296.822.155 175.129.845
Banka Kredileri
296.822.155 175.129.845
Ticari Borçlar
134.528.565 121.445.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 515.404 507.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 134.013.161 120.938.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.828.612 13.648.648
Diğer Borçlar
5.787.628 3.552.294
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 242.322 155.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.545.306 3.396.409
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 2.331.856 5.338.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 19.092.764 7.366.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
891.978 4.562.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 891.978 4.562.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.358.699 5.307.675
ARA TOPLAM
777.182.253 615.201.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.182.253 615.201.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 261.176.124 182.588.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.176.124 182.588.491
Banka Kredileri
229.633.816 152.553.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 31.542.308 30.035.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.282.206 9.479.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.282.206 9.479.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 23.105.209 18.217.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.563.539 210.285.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.745.792 825.487.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
852.982.529 682.206.459
Ödenmiş Sermaye
17 141.465.994 141.465.994
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.613.416 3.613.416
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 196.159.833 196.159.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.015.282 169.552.916
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.294.767 186.283.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
191.476.306 191.476.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.181.539 -5.192.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
-22.279.485 -16.730.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.438.729 11.445.096
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
139.828.978 26.289.800
Net Dönem Karı veya Zararı
191.460.297 133.679.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-216.911 -167.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
852.765.618 682.039.084
TOPLAM KAYNAKLAR
1.924.511.410 1.507.526.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 953.044.543 470.408.177 487.350.288 281.917.422
Satışların Maliyeti
18 -679.596.092 -345.363.800 -355.624.069 -197.622.549
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
273.448.451 125.044.377 131.726.219 84.294.873
BRÜT KAR (ZARAR)
273.448.451 125.044.377 131.726.219 84.294.873
Genel Yönetim Giderleri
19 -29.005.942 -26.149.959 -17.993.673 -14.934.973
Pazarlama Giderleri
19 -10.842.569 -7.999.152 -6.892.025 -4.618.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -47.169 -2.583.063 -15.723 -1.521.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 102.042.552 66.422.727 20.539.981 34.361.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -75.731.413 -29.436.313 -41.268.137 -10.622.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
259.863.910 125.298.617 86.096.642 86.957.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 411.142 0 226.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
259.863.910 125.709.759 86.096.642 87.184.980
Finansman Gelirleri
21 135.584.339 34.409.316 102.425.511 5.161.211
Finansman Giderleri
21 -157.587.423 -85.497.960 -71.299.260 -29.838.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
237.860.826 74.621.115 117.222.893 62.507.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.450.065 -20.539.345 -25.163.897 -16.603.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -41.267.358 -18.244.228 -19.092.978 -14.768.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.182.707 -2.295.117 -6.070.919 -1.835.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
191.410.761 I)
ağılımı
Kontrol Gücü Olm 191.460.297 54.055.597 92.055.655 45.823.025
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-988.806 -243.792 -984.418 -196.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.284.164 -304.740 -1.278.679 -245.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
295.358 60.948 294.261 49.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
295.358 60.948 294.261 49.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.548.828 -3.642.982 -1.945.107 -1.176.415
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.537.634 -3.886.774 -2.929.525 -1.372.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.873.127 50.194.996 89.129.471 44.531.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.536 26.173 3.341 80.774
Ana Ortaklık Payları
184.922.663 50.168.823 89.126.130 44.450.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055191
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