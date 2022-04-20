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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2022 15:54
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.03.2022
Genel Kurul Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4 - Şirketin 2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Y
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DAGHL 21,20 10.507.205 % 9,90  
ALCAR 331,70 108.220.685 % 9,44  
MANAS 26,86 70.122.610 % 7,87  
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Frank 15,4174 15,5103 % 0,63  
Riyal 3,9011 3,9206 % 0,16  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 0,45  
Altın Gr. 918 919 0,01  
Cumhuriyet 6.097 6.189 -53,00  
Tam 6.068 6.220 -48,88  
Yarım 2.933 3.009 -23,64  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,82  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 -0,05  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,67  
Seans Raporu 16:48
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