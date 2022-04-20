***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTELGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,4 - Şirketin 2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Y