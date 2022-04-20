***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTELGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,4 - Şirketin 2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,12 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 tarihinde, saat 10.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2022 Tarih ve E-94566553-431.03-00073759394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 23.03.2022 tarih ve 10543 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 141.465.993,92 TL sermayesine tekabül eden 141.465.993.920 adet hisseden(i) 111.788.243,73 TL'lik sermayeye karşılık 11.178.824.373 adet hissenin vekaleten,(ii) 3.863.085,16 TL'lik sermayeye karşılık 386.308.516 adet hissenin asaleten,(iii) 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 115.651.328,89 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Necati emin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Hasan Sinan ALP'in, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Hasan Sinan ALP Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.3- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüş kısmı Toplantı Başkanı Sn. Özer OKER tarafından okundu.4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde www.isbirsentetik.com, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle onaylandıŞirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn.Necati KÖKLÜ, Sn. Ali KANTUR, Sn. Mustafa ÖZPEHLİVEN, Sn. Metin GÜLTEPE ve merhum Sn. Osman Atay KUZUCUOĞLU'nun 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere şirketin 2021 yılı karının dağıtımı 115.651.328,89 TL'ye tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği için "Bağımsızlık Beyanlarını" genel kurula iletmiş bulunan, Bülent GÜRSOY ve Yakup AKPINAR yapılan seçim sonucunda 115.651.328,89 TL'ye tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere uygulanacak huzur hakkı tutarının tespitine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge okundu. Önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerine net 15.000 (Onbeş bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 15.000 (Onbeş bin) TL ayrıca üç ayda bir aylık huzur hakkı tutarında ikramiye ödenmesi talep edildi.Söz konusu madde 115.651.328,89 TL kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 115.651.328,89 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve buna bağlı gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 115.651.328,89 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2021 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.Toplantıda 2022 yılında uygulanmak üzere azami 1.500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif 115.651.328,89 TL kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.13- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İşbir Sentetik - 14.04.2022 tarihli Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Bağımsızlık Beyanı BG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 y.akpınar b. beyanı 12.04.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Yakup Akpınar Kısa Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Bülent Gürsoy Kısa Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 İşbir Sentetik - 14.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2022 tarihinde tescil edilerek 20.04.2022 tarih ve 10563 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022309BIST