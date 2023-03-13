***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tarihinin Belirlenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.03.2023Genel Kurul Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres MİDAS HOTEL Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,4 - Şirketin 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,12 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18.04.2023 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmasına,Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123583BIST