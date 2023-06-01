***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhlas Haber Ajansının (www.iha.com .tr) adresindeki haber sitesinde, "İşbir Sentetik'ten depreme dayanıklı binalar için karbon elyaf çözümü" başlığı ile özetle, "İşbir Sentetik'in bigbag üretiminde kullanılan makineleri küçük bir modifikasyon ile karbon elyaf üretimine olanak sağlayacak hale getirdiği, böylece depreme karşı güçlendirilmiş yapılaşma alanında giriş yaptığı, bigbag üretiminde kullanılan tesisini karbon elyaf üretimine tahsis etmiş olacağını ve big bag üretiminin ise tamamen Hindistan'a kaydırılacağı " şeklinde haber yapılmıştır. Söz konusu haber asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.Asılsız ve gerçeği yansıtmayan bilgilerin düzeltilmesi için ilgili haber ajansına başvurulmuştur. Ayrıca, Şirketimizce ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacaktır.Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9. maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155295BIST