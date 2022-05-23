***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.05.2022 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031859
BIST
17:582.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,64
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5815,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1083
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5816,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0500
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9700
En Düşük
16,8000
17:58939,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,19
|Açılış
|: 939,37
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KAPLM
|72,60
|19.347.444
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.666.313
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.560.862
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.543.537
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.291.037
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,13
|27.037.300
|% -9,15
|
|OZRDN
|9,19
|2.464.245
|% -8,10
|
|ORCAY
|18,25
|129.759.678
|% -7,41
|
|THYAO
|42,94
|3.374.012.015
|% 0,19
|
|GARAN
|15,30
|3.069.507.754
|% -5,85
|
|ASELS
|23,46
|2.196.569.615
|% 2,99
|
|SISE
|19,26
|1.998.103.605
|% -0,82
|
|SAHOL
|19,57
|1.572.054.020
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,27
|555.077.986
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,39
|1.264.633.478
|% 1,39
|
|KARSN
|5,84
|1.308.538.195
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,57
|531.854.625
|% -2,28
|
|GARAN
|15,30
|3.069.507.754
|% -5,85
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7443
|15,7632
|% -0,69
|
|Euro
|16,8137
|16,8394
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,7028
|19,8016
|% -0,33
|
|Frank
|16,2251
|16,3228
|% 0,04
|
|Riyal
|4,1792
|4,2001
|% -0,94
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,35
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,14
|
Seans Raporu
17:56
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
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17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de