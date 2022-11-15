***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.11.2022 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080140
BIST
17:564.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 80,22
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:5618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:5619,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1385
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:561.059,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.059,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:54
|HKTM
|101,20
|355.549.335
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|57.994.659
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.701.444
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.534.375
|% 10,00
|
|AGESA
|34,36
|507.998.081
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|203.494.086
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|997.769.903
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,91
|185.918.304
|% -7,72
|
|THYAO
|109,00
|9.158.399.191
|% -0,64
|
|EREGL
|37,70
|8.502.607.364
|% 0,96
|
|ODAS
|12,25
|5.814.841.645
|% 3,03
|
|ASELS
|41,14
|5.640.696.137
|% -1,34
|
|AKBNK
|15,97
|4.981.923.076
|% 4,86
|
|ISCTR
|9,64
|4.602.352.169
|% 4,10
|
|YKBNK
|10,64
|4.896.320.601
|% 8,46
|
|ODAS
|12,25
|5.814.841.645
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,32
|976.396.906
|% 0,43
|
|TSKB
|3,23
|1.334.787.223
|% 1,57
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6186
|% 0,08
|
|Euro
|19,3506
|19,3640
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,0987
|22,2095
|% 1,35
|
|Frank
|19,6152
|19,7333
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.027
|7.148
|14,00
|
|Yarım
|3.413
|3.494
|6,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.747
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-1,22
|
Seans Raporu
17:54
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