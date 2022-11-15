***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080140BIST