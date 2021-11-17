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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.11.2021 09:24
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kurtdereli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.  
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978227


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