***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKurtdereli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978227BIST