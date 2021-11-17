***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 09:24
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kurtdereli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978227
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0935
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0904
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05621,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 7,57
|Açılış
|: 621,28
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3958
|10,4083
|% 0,89
|
|Euro
|11,7523
|11,7673
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,9789
|14,0490
|% 1,25
|
|Frank
|11,1565
|11,2237
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7726
|2,7866
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|4,81
|
|Altın Gr.
|623
|623
|8,90
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,46
|