***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKurtdereli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyanamesi eki olarak Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, solo mali veriler olup geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004549BIST