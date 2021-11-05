***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975389BIST