***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan İzahnamesinin eki olan Bağımsız Denetim Raporu ekte dikkatinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975380BIST