***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.11.2021 16:14
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından onaylanan izahnamenin eki olan Bağımsız Hukukçu raporu yerine sehven Şirket esas sözleşmesi yayınlanmış olup, Bağımsız Hukukçu raporu ektedir. İşbu Hukukçu Raporu 5 Kasım 2021 itibariyle İşbir Sentetik ve Garanti Yatırım websitelerinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975776
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