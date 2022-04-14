***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı işlemlerine ilişkin olağan genel kurul kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ISSEN, TREISBS00012 Peşin 0,1000000 10 10 0,0900000 9Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.06.2022 07.06.2022 09.06.2022 08.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ISSEN, TREISBS00012 0 0Ek Açıklamalar- Şirketimiz yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 390. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda oybirliği ile karar vermişlerdir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 133.632.873 TL'dir.Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %10,00 oranında toplam 14.146.599 TL nakit temettü ödenmesi,Hissedarlarımıza %10,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,10 TL, net 0,09 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulun onayına sunulması hususundaOY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.14.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında nakit kar payı ödenmesine ilişkin olarak yönetim kurulu kararı oybirliğiyle onaylanmıştır. 07.06.2022 tarihinde nakit kar payı ödemesi gerçekleştirilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Teklif Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 141.465.9942. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.731.939 0 9,97 0,09 9Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020471BIST