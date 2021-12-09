***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.12.2021 13:48
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş olup Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "AA- (Trk)", Görünümünü "Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A-1+ (Trk)", Görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB /(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB/( Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA- (Trk)/( Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu : -
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B/( Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B/( Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk)/( Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu : -
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : A
Konuyu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982366
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0560
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
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18:05795,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,22
|Açılış
|: 795,46
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8410
|13,8432
|% 0,41
|
|Euro
|15,6693
|15,6928
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3009
|18,3927
|% 0,69
|
|Frank
|14,9899
|15,0802
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,00
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,80
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|0,01
|