***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş olup Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "AA- (Trk)", Görünümünü "Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A-1+ (Trk)", Görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB /(Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB/( Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA- (Trk)/( Stabil Görünüm)Uzun Vadeli İhraç Notu : -Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B/( Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B/( Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk)/( Stabil Görünüm)Kısa Vadeli İhraç Notu : -Desteklenme Notu : 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu : AKonuyu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982366BIST