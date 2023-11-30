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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.11.2023 18:18
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "AA- (Tr)", Görünümünü "Stabil",  Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "J1+ (Tr)", Görünümünü "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA- (Tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (Tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB /(Negatif Görünüm)
  
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB/( Negatif Görünüm)
  
Konuyu bilgilerinize sunarız. 
  
Saygılarımızla,
  
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221321


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