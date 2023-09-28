***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
28.09.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
20.994,754
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
31.492.131,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,39
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,42
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,82
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,59
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28/09/2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırımlarda Değerlendirilmek Üzere
Karşı Taraf
Tüzel Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Organize Sanayi Bölgesi ile yapılan müzakereler
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ile müzakere edilerek fiyat belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nca 20.06.2022 tarihinde onaylanan Balıkesir OSB 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı kesinleşmiştir. Bu kapsamda Balikesir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 184 Ada ve 190 Ada da yer alan Fabrika Binalarımızın bulunduğu parsellere bitişik 10558,261 metrekare ve 10436,493 metrekare, toplam 20994,754 metrekare, 2 adet OSB parseli 31,492,131.00 TL değerle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nden satın alınmış olup, bedeli 28.09.2023 tarihinde peşin olarak ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197979
BIST