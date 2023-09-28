***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü20.994,754Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli31.492.131,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,39Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,42Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,11Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,82İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,59Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28/09/2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırımlarda Değerlendirilmek ÜzereKarşı TarafTüzel KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiOrganize Sanayi Bölgesi ile yapılan müzakerelerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniBalıkesir Organize Sanayi Bölgesi ile müzakere edilerek fiyat belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarT.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nca 20.06.2022 tarihinde onaylanan Balıkesir OSB 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı kesinleşmiştir. Bu kapsamda Balikesir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 184 Ada ve 190 Ada da yer alan Fabrika Binalarımızın bulunduğu parsellere bitişik 10558,261 metrekare ve 10436,493 metrekare, toplam 20994,754 metrekare, 2 adet OSB parseli 31,492,131.00 TL değerle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nden satın alınmış olup, bedeli 28.09.2023 tarihinde peşin olarak ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197979BIST