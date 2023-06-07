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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.06.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Borsa Başkanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17687 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. 
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156836


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SNPAM 13,09 1.251.775 % 10,00  
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Altın Gr. 1.449 1.449 87,85  
Cumhuriyet 9.836 9.985 602,00  
Tam 9.779 10.046 611,62  
Yarım 4.753 4.878 251,00  
Çeyrek 2.369 2.439 126,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 -0,14  
Gümüş Gr. 17,49 17,50 1,14  
B. Petrol 77,25 77,25 0,96  
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