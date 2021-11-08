***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşbir sentetik dokuma sanayi a.s. halka arzı için 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplanacaktır."ISSEN" koduyla işlem görmesi planan şirketimizin halka arzı ile ilgili detaylı bilgilere www.isbirsentetik.com ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975787BIST