***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 18:11
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" nda üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 490. olarak yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında
- İhracat Sıralamasında 301.
- Aktif Toplam Büyüklüğü Sıralamasında 316.
- Özkaynak Sıralamasında 217.
- Brüt Katma Değer Sıralamasında 316.
- FAVÖK/EBITDA Sıralamasında 303.
- Vergi Öncesi Kar Sıralamasında 271.
oldu. Şirketimiz aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeye, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu değerli sonucu paylaşmaktan gurur duyar, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034041
BIST
17:582.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,12
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5816,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0273
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5817,5784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0433
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:58971,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,87
|Açılış
|: 971,26
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:56
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.569.173
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|44.130.952
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.511.696
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.137.146
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|26.046.962
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,17
|2.529.246
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|75.184.898
|% -5,88
|
|THYAO
|49,48
|3.719.467.968
|% -0,84
|
|SASA
|37,74
|2.029.982.344
|% 3,45
|
|GARAN
|15,02
|1.891.064.897
|% 3,23
|
|KRDMD
|14,95
|1.747.147.621
|% 1,70
|
|SISE
|20,92
|1.681.090.373
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,81
|1.095.026.952
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,73
|1.389.101.198
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,99
|1.116.273.820
|% -0,50
|
|KARSN
|7,28
|1.376.898.575
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,44
|1.525.231.243
|% 0,96
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4159
|16,4295
|% 0,21
|
|Euro
|17,5412
|17,5731
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4382
|20,5407
|% -0,86
|
|Frank
|16,9546
|17,0568
|% -0,43
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% -0,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,61
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,93
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL