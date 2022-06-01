***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" nda üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 490. olarak yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında- İhracat Sıralamasında 301.- Aktif Toplam Büyüklüğü Sıralamasında 316.- Özkaynak Sıralamasında 217.- Brüt Katma Değer Sıralamasında 316.- FAVÖK/EBITDA Sıralamasında 303.- Vergi Öncesi Kar Sıralamasında 271.oldu. Şirketimiz aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeye, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu değerli sonucu paylaşmaktan gurur duyar, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034041BIST