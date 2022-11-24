***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/07/2022 - 13/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında özetle Balıkesir ili Susurluk ilçesinde gerekli izinlerin alınması sonrasında 9,6 MWp kurulu güce ulaşacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı kararı alınmış idi.Bu kapsamda Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ye Lisanssız Elektrik Üretimi (yönetmeliğin madde 5-1-H kapsamında) başvurusunda bulunulmuş ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, 17.11.2022 tarihli ve 8554 sayılı "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu" tarafımıza 23.11.2022 tarihinde ulaşmıştır.Sürece ilişkin gelişmeler yaşandıkça siz değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082111BIST