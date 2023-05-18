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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Metin GÜLTEPE, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle tüm görevlerinden ayrılmıştır.
Şirketimiz Genel Müdür Vekili Sn. Gürsel ÖTEGENGİL, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Şirketimizin
- %99 bağlı ortaklığı olan İşbir Mewar Private Ltd.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
- %100 bağlı ortaklığı olan İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152450


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 32,14 195.701.861 % 9,99  
DOBUR 35,32 14.510.255 % 9,96  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
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Sterlin 24,5155 24,6385 % -0,30  
Frank 21,7977 21,9291 % -0,45  
Riyal 5,2627 5,2891 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 -24,23  
Altın Gr. 1.245 1.245 -13,88  
Cumhuriyet 9.100 9.237 44,00  
Tam 9.052 9.288 35,88  
Yarım 4.451 4.602 17,00  
Çeyrek 2.219 2.294 8,00  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,23  
Gümüş Gr. 14,92 14,94 -0,16  
B. Petrol 75,93 75,93 -1,03  
Seans Raporu 18:05
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