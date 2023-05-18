***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Metin GÜLTEPE, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle tüm görevlerinden ayrılmıştır.Şirketimiz Genel Müdür Vekili Sn. Gürsel ÖTEGENGİL, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.Şirketimizin- %99 bağlı ortaklığı olan İşbir Mewar Private Ltd.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.- %100 bağlı ortaklığı olan İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152450BIST