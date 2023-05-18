***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Metin GÜLTEPE, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle tüm görevlerinden ayrılmıştır.
Şirketimiz Genel Müdür Vekili Sn. Gürsel ÖTEGENGİL, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Şirketimizin
- %99 bağlı ortaklığı olan İşbir Mewar Private Ltd.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
- %100 bağlı ortaklığı olan İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ve şirketteki tüm görevlerinden karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152450
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0395
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1159
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -13,56
|Açılış
|: 1.245,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7928
|19,7984
|% 0,21
|
|Euro
|21,3204
|21,3267
|% -0,55
|
|Sterlin
|24,5155
|24,6385
|% -0,30
|
|Frank
|21,7977
|21,9291
|% -0,45
|
|Riyal
|5,2627
|5,2891
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-24,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,88
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|17,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.294
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,92
|14,94
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,93
|75,93
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem