***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 09:11
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda Sn. Metin GÜLTEPE'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Osman Atay KURT'un gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152558
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