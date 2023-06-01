***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 13:42
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Compound ve Film Direktörlüğü görevini yürüten Sn. Nurullah TENLİLER'in şirketimiz genel müdürü olarak görevlendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155253
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|ALBRK
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|Altın Gr.
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|1.317
|4,15
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|2,00
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|9.034
|9.269
|-11,54
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|4.545
|-30,00
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