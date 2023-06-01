***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Compound ve Film Direktörlüğü görevini yürüten Sn. Nurullah TENLİLER'in şirketimiz genel müdürü olarak görevlendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155253BIST