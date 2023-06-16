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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali KANTUR, 16.06.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinden ayrılmıştır.
Şirketimizin
- %99 bağlı ortaklığı olan İşbir Mewar Private Ltd.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 16.06.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
- %100 bağlı ortaklığı olan İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 16.06.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159502


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Yarım 4.801 4.886 2,00  
Çeyrek 2.400 2.443 1,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 0,24  
Gümüş Gr. 18,28 18,31 0,13  
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