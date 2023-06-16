***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali KANTUR, 16.06.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinden ayrılmıştır.Şirketimizin- %99 bağlı ortaklığı olan İşbir Mewar Private Ltd.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 16.06.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.- %100 bağlı ortaklığı olan İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 16.06.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159502BIST