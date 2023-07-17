***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 09:11
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda 16.06.2023 tarihinde Sn. Ali KANTUR'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 26.03.2024 tarihine kadar Sn. Hasan Sinan ALP'ın gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172559
BIST
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12:166.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 131,73
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1626,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1462
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1629,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:161.649,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:16
|INGRM
|634,70
|11.356.818
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|437.646.944
|% 9,99
|
|MAALT
|592,30
|10.560.709
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|13.867.400
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.560.327
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.370.853
|% -7,52
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|MTRYO
|6,13
|7.068.825
|% -6,13
|
|THYAO
|217,70
|4.591.914.183
|% 1,97
|
|ASELS
|73,05
|3.715.128.150
|% 5,11
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|SISE
|49,86
|2.428.214.157
|% 1,30
|
|EREGL
|38,98
|1.774.246.064
|% 0,93
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.372.809.946
|% 0,97
|
|ZOREN
|3,70
|495.141.068
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,72
|1.518.232.926
|% 1,59
|
|AKBNK
|25,88
|1.769.797.506
|% 4,52
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2417
|26,2715
|% 0,56
|
|Euro
|29,5054
|29,5131
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2926
|34,4646
|% 0,58
|
|Frank
|30,4588
|30,6423
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9756
|7,0105
|% 0,46
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM