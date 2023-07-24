***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı neticesinde 1 yıl süre ile,
-Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa ÖZPEHLİVAN
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Necati KÖKLÜ
-Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Atay KURT
-Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Sinan ALP
-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Bülent GÜRSOY
-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yakup AKPINAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174706
BIST