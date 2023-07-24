***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı neticesinde 1 yıl süre ile,-Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa ÖZPEHLİVAN-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Necati KÖKLÜ-Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Atay KURT-Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Sinan ALP-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Bülent GÜRSOY-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yakup AKPINARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174706BIST