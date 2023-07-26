***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 18:34
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.07.2023 tarih ve 926 sayılı kararı ile, Şirket Genel Müdürü Sn. Nurullah TENLİLER'in iş akdi sona erdirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175558
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0698
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.702,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.702,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9182
|26,9262
|% 0,03
|
|Euro
|29,7962
|29,8047
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,6535
|34,8273
|% 0,10
|
|Frank
|31,0526
|31,2397
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1576
|7,1935
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.120
|11.231
|59,00
|
|Yarım
|5.552
|5.642
|30,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.821
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,34
|