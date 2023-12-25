***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.07.2023 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen Hasan Sinan Alp'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne yerine yönetim kurulu üyeliğinin bitiş tarihi olan 26.03.2024 tarihine kadar Ali Kantur'un seçilmesine ve Ali Kantur'un şirketi, amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde yönetim kurulu üyesi olarak temsil etmesine ve Ali Kantur'un gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229044BIST