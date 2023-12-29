***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerinde ve üst düzey yöneticilerinde aşağıda detayları belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir.1- 01.06.2023 tarihinde CEO'luk görevine getirilen Sn. Ediz KÖKLÜ bugün itibariyle CEO'luk görevinden istifa etmiştir.2-Şirket yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili ünvanını taşıyan Sn. Necati KÖKLÜ yönetim kurulundan istifa etmiştir. İstifası kabul edilen Sn. Necati KÖKLÜ'nün yerine yönetim kurulu üyeliği bitiş tarihi olan 26.03.2024 tarihine kadar Sn. Ediz KÖKLÜ'nün şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde yönetim kurulu üyesi olarak temsil etmesine ve Ediz KÖKLÜ'nün gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230768BIST