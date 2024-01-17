***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 09:29
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.05.2023 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen Osman Atay KURT'un 16.01.2024 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240977
BIST
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11:488.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,74
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:4830,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:4832,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0132
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:481.958,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.958,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1308
|% 0,09
|
|Euro
|32,7623
|32,7732
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0161
|38,2068
|% 0,28
|
|Frank
|34,7870
|34,9966
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|892,19
|894,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,67
|929,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,65
|2.022,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
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