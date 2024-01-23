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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 09:12
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.01.2024 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda 16.01.2024 tarihinde Sn.Osman Atay KURT'tan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 26.03.2024 tarihine kadar Sn. Metin GÜLTEPE'nin gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine
Gerçekleştirilen yönetim kurulu üye seçimi sonrasında yönetim kurulunun aşağıda detayları belirtilen şekilde tanzim edilmesine karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÖZPEHLİVAN
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali KANTUR
-Yönetim Kurulu Üyesi Metin GÜLTEPE
-Yönetim Kurulu Üyesi Ediz KÖKLÜ
-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yakup AKPINAR
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242117


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