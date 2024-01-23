***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda 25.12.2023 tarihinde Sn.Bülent GÜRSOY'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 26.03.2024 tarihine kadar Sn. Hasan GEDİK'in gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242352BIST