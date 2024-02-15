***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAday Gösterme ve Ücret Komitesi adına tavsiye kararı almak üzere toplanan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye seçimlerine ilişkin olarak alınmış olan tavsiye niteliğindeki karar incelenmiştir.Yapılan görüşmeler neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olan Yakup AKPINAR ve Hasan GEDİK'in 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına,SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249867BIST